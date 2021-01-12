Мальта раскрыла имена получивших «золотые паспорта» россиян
Правительство Мальты опубликовало список лиц, которые в 2019 г. по государственной программе получили гражданство страны в обмен на инвестиции. В перечне указано более 3 тыс. имен, из которых как минимум 300, судя по форме, – из стран бывшего СССР.
Власти Мальты не раскрывают изначальное гражданство новых резидентов, однако в списке фигурируют полные тезки ряда российских бизнесменов. Например, управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников, который является 94 в рейтинге 200 богатейших предпринимателей страны в 2020 г. по версии Forbes.
Колесников подтвердил РБК факт получения мальтийского гражданства. «На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда», — сказал он.
В перечне фигурируют также полные тезки бывшего вице-президента компании «Новатэк» и совладельца компании DataPro Алексея Богданчикова — сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова, гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева, основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, а также совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова, одного из основателей девелоперской группы ЛСР Георгия Ведерникова и акционера компании «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе.
За последние 10 лет страны ЕС привлекли десятки миллиардов инвестиций с помощью программы «золотых виз», по которой любой человек может получить гражданство или вид на жительство страны в обмен на вложения в экономику. Сейчас гражданство через такую программу продают четыре страны, еще 12 торгуют видами на жительство. За 2007–2009 гг. (в это время программы внедрили или существенно изменили большинство стран) ЕС выдал более 100 тыс. паспортов и видов на жительство, писали «Ведомости».