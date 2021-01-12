Мальта раскрыла имена получивших «золотые паспорта» россиян

За последние 10 лет страны ЕС привлекли десятки миллиардов инвестиций с помощью программы «золотых виз», по которой любой человек может получить гражданство или вид на жительство страны в обмен на вложения в экономику. Сейчас гражданство через такую программу продают четыре страны, еще 12 торгуют видами на жительство. За 2007–2009 гг. (в это время программы внедрили или существенно изменили большинство стран) ЕС выдал более 100 тыс. паспортов и видов на жительство, писали «Ведомости».