Ученые зафиксировали разрушение метеорита в небе над Камчаткой
Космический объект — возможно, метеорит — заметили в небе над Камчаткой, он разрушился в небе не долетев до земли, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилу Чеброва.
Он заявил, что разрушение метеорита можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского. Чебров предположил, что космический объект разрушился в районе западного побережья Охотского моря, где нет никаких населенных пунктов. «Нам показали видео, на котором, скорее всего, зафиксировано разрушение метеорита. Это явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского, однако определить точное место случившегося на нашей аппаратуре невозможно», — сказал Чебров.
По предварительным данным, диаметр метеорита составил менее 10 м. Мощность взрыва составила от 1 до 5 килотонны в тротиловом эквиваленте.