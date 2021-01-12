Ученые зафиксировали разрушение метеорита в небе над Камчаткой

Он заявил, что разрушение метеорита можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского. Чебров предположил, что космический объект разрушился в районе западного побережья Охотского моря, где нет никаких населенных пунктов. «Нам показали видео, на котором, скорее всего, зафиксировано разрушение метеорита. Это явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского, однако определить точное место случившегося на нашей аппаратуре невозможно», — сказал Чебров.