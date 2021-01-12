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Ученые зафиксировали разрушение метеорита в небе над Камчаткой

Ведомости

Космический объект — возможно, метеорит — заметили в небе над Камчаткой, он разрушился в небе не долетев до земли, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилу Чеброва.

Он заявил, что разрушение метеорита можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского. Чебров предположил, что космический объект разрушился в районе западного побережья Охотского моря, где нет никаких населенных пунктов. «Нам показали видео, на котором, скорее всего, зафиксировано разрушение метеорита. Это явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского, однако определить точное место случившегося на нашей аппаратуре невозможно», — сказал Чебров. 

По предварительным данным, диаметр метеорита составил менее 10 м. Мощность взрыва составила от 1 до 5 килотонны в тротиловом эквиваленте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных