Мишустин призвал принять меры для защиты страны от новых инфекций

Путин также подписал указ о порядке действий органов власти при распространении в стране опасных инфекций. «Прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях», – сказал Мишустин, отметив, что это надо сделать с учетом опыта борьбы с коронавирусом.