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Мишустин призвал принять меры для защиты страны от новых инфекций

Ведомости

Для минимизации риска проникновения в Россию опасных инфекций необходимо принять новые меры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передает пресс-служба правительства.

«Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними», – сказал Мишустин. Премьер напомнил, что президент России Владимир Путин подписал закон о биологической безопасности и поручил правительству подготовить необходимую нормативную базу, чтобы закон «заработал в полную силу».

Путин также подписал указ о порядке действий органов власти при распространении в стране опасных инфекций. «Прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях», – сказал Мишустин, отметив, что это надо сделать с учетом опыта борьбы с коронавирусом.

Ранее по теме: Путин утвердил порядок действий властей по предупреждению угрозы ЧС из-за заноса инфекций
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных