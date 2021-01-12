Мишустин призвал принять меры для защиты страны от новых инфекций
Для минимизации риска проникновения в Россию опасных инфекций необходимо принять новые меры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передает пресс-служба правительства.
«Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними», – сказал Мишустин. Премьер напомнил, что президент России Владимир Путин подписал закон о биологической безопасности и поручил правительству подготовить необходимую нормативную базу, чтобы закон «заработал в полную силу».
Путин также подписал указ о порядке действий органов власти при распространении в стране опасных инфекций. «Прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях», – сказал Мишустин, отметив, что это надо сделать с учетом опыта борьбы с коронавирусом.