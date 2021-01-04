Путин утвердил порядок действий властей по предупреждению угрозы ЧС из-за заноса инфекций

В случае возникновения угрозы из-за распространения инфекции в России Роспотребнадзор должен будет установить один из трех уровней риска. Первый уровень будет вводиться при вспышках опасных заболеваний за рубежом, второй – при единичных случаях заболевания в России, а третий – в случае начала эпидемии и на территории России.