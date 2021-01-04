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Путин утвердил порядок действий властей по предупреждению угрозы ЧС из-за заноса инфекций

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении порядка действия властей по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительству поручено в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению возникновения подобных ЧС. Заниматься этим направлением должен Координационный совет, созданный при правительстве.

В случае возникновения угрозы из-за распространения инфекции в России Роспотребнадзор должен будет установить один из трех уровней риска. Первый уровень будет вводиться при вспышках опасных заболеваний за рубежом, второй – при единичных случаях заболевания в России, а третий – в случае начала эпидемии и на территории России.

Координационный совет по представлению Роспотребнадзора сможет создавать оперативный штаб, который в свою очередь сможет разрабатывать и утверждать план по борьбе с эпидемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных