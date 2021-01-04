Путин утвердил порядок действий властей по предупреждению угрозы ЧС из-за заноса инфекций
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении порядка действия властей по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Документ опубликован на портале правовой информации.
Правительству поручено в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению возникновения подобных ЧС. Заниматься этим направлением должен Координационный совет, созданный при правительстве.
В случае возникновения угрозы из-за распространения инфекции в России Роспотребнадзор должен будет установить один из трех уровней риска. Первый уровень будет вводиться при вспышках опасных заболеваний за рубежом, второй – при единичных случаях заболевания в России, а третий – в случае начала эпидемии и на территории России.
Координационный совет по представлению Роспотребнадзора сможет создавать оперативный штаб, который в свою очередь сможет разрабатывать и утверждать план по борьбе с эпидемией.