Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от коронавируса и гриппа

«Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться к концу следующего года», – говорится в сообщении. Гинцбург отметил, что клинические испытания вакцины планируется начать в начале 2022 г. «Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы», – объяснил он.