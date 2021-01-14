Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от коронавируса и гриппа
Вакцина, защищающая одновременно от коронавируса и гриппа, может быть создана к концу 2022 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться к концу следующего года», – говорится в сообщении. Гинцбург отметил, что клинические испытания вакцины планируется начать в начале 2022 г. «Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы», – объяснил он.
Ранее глава российского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что центр ведет разработку объединенной вакцины от нового коронавируса и гриппа. В ноябре в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что центр начал испытывать вакцину на лабораторных животных.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата, по данным разработчиков, составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор». Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания обеих вакцин. В середине декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавируса.