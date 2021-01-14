В Кении обнаружили 16 новых вариантов коронавируса
Ученые Медицинского исследовательского института Кении (KEMRI) выявили в стране 16 новых вариантов коронавируса, сообщает издание Daily Nation. Таким образом, в целом в стране распространены 20 мутаций этой инфекции.
В период с июня по октябрь 2020 г. исследователи изучили пробы 205 человек из восьми округов Кении. Они обнаружили 16 ранее не встречавшихся вариантов коронавируса, из которых четыре являются доминирующими.
По словам ученых, эти четыре вида заметно отличаются от тех штаммов, что ранее были обнаружены в Великобритании и ЮАР. Особое внимание эксперты обратили на один из вариантов вируса, который является уникальным для Кении и пока не обнаружен где-либо еще в мире.
При этом глава группы исследователей доктор Чарльз Аготи отметил, что полученные результаты пока являются предварительными. Он подчеркнул, что большинство мутаций обычно незначительны, поэтому говорить о том, как они скажутся на показателях заболеваемости в стране, пока рано.
По данным университета Джонса Хопкинса на 14 января, за время пандемии в Кении выявили более 98,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 1720 пациентов скончались.
Ранее, в середине декабря, об обнаружении нового, потенциально более заразного штамма коронавируса сообщило правительство Великобритании. Позднее уникальный вариант выявили в ЮАР, Бразилии и США. В России собственного штамма пока не обнаружено. При этом директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что стоит ожидать его появления.