В Кении обнаружили 16 новых вариантов коронавируса

По словам ученых, эти четыре вида заметно отличаются от тех штаммов, что ранее были обнаружены в Великобритании и ЮАР. Особое внимание эксперты обратили на один из вариантов вируса, который является уникальным для Кении и пока не обнаружен где-либо еще в мире.