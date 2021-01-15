Глава Бурятии отправил правительство республики в отставку
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства региона, сообщила пресс-служба. В связи с необходимостью структурных изменений, все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.
По словам Цыденова, перед правительством стоят задачи по созданию условий для работы людей, поддержке бизнеса, вопросы экологии, образования, здравоохранения, цифровизации.
Цыденов попросил членов правительства продолжать работать до того, как будет утвержден новый состав. «Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше»,— сказал он.