Глава Бурятии отправил правительство республики в отставку

Цыденов попросил членов правительства продолжать работать до того, как будет утвержден новый состав. «Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше»,— сказал он.