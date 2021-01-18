В ВОЗ оценили период заразности пациентов с коронавирусом

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, — пояснила она. — Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — пояснила Вуйнович.