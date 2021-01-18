В ВОЗ оценили период заразности пациентов с коронавирусом
Большинство пациентов с коронавирусом заразны в течение 8-9 дней после появления симптомов болезни, сообщила «Российская газета» со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, — пояснила она. — Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — пояснила Вуйнович.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что при легком и среднетяжелом течении коронавируса коронавирус выделяется в течение 10 дней после появления у пациента симптомов, при тяжелом течении болезни — до 20 дней.
По данным оперштаба на 17 января, в России зарегистрировано около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 65,5 тыс. — скончались от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.