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В ВОЗ оценили период заразности пациентов с коронавирусом

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Большинство пациентов с коронавирусом заразны в течение 8-9 дней после появления симптомов болезни, сообщила «Российская газета» со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, — пояснила она. — Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — пояснила Вуйнович.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что при легком и среднетяжелом течении коронавируса коронавирус выделяется в течение 10 дней после появления у пациента симптомов, при тяжелом течении болезни — до 20 дней. 

По данным оперштаба на 17 января, в России зарегистрировано около 3,6 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 65,5 тыс. — скончались от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Эксперт оценил длительность заразности пациентов с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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