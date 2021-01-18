Лавров оценил возможную политику США в отношении России при Байдене

«Сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня [администрации Байдена]», — сказал Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой велась на странице МИД в Facebook. По его словам, политика Вашингтона по отношению к Москве «едва ли изменится», но «манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми».