Лавров оценил возможную политику США в отношении России при Байдене
В Москве полагают, что США продолжат курс на «сдерживание» России при администрации избранного президента Джо Байдена, однако надеются на «более вежливые манеры» с американской стороны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня [администрации Байдена]», — сказал Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой велась на странице МИД в Facebook. По его словам, политика Вашингтона по отношению к Москве «едва ли изменится», но «манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми».
«Где выгодно американцам, где они понимают, что без нас, без Китая ничего сделать не получится, там они будут вынуждены идти на какие-то договоренности», — предположил Лавров.
Ранее в пятницу МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора 22 ноября 2020 г. существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы, однако пообещал мирную передачу власти новой администрации. Байден вступит в должность 20 января, когда в Вашингтоне пройдет церемония инаугурации.