Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Лавров оценил возможную политику США в отношении России при Байдене

Ведомости

В Москве полагают, что США продолжат курс на «сдерживание» России при администрации избранного президента Джо Байдена, однако надеются на «более вежливые манеры» с американской стороны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня [администрации Байдена]», — сказал Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой велась на странице МИД в Facebook. По его словам, политика Вашингтона по отношению к Москве «едва ли изменится», но «манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми».

«Где выгодно американцам, где они понимают, что без нас, без Китая ничего сделать не получится, там они будут вынуждены идти на какие-то договоренности», — предположил Лавров.

Отношения России и США лучше не станут

Главное, чтобы они не стали сильно хуже

Ранее в пятницу МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора 22 ноября 2020 г. существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы, однако пообещал мирную передачу власти новой администрации. Байден вступит в должность 20 января, когда в Вашингтоне пройдет церемония инаугурации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных