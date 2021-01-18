Лавров сообщил о перенесенном коронавирусе

«У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию. Но сейчас я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера. Буду советоваться с врачами», — сказал глава ведомства.