Лавров объяснил трусостью отказ в передаче результатов анализов Навального
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал трусость причиной, по которой западные страны не передали результаты анализов основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр «иноагентов»). Он подчеркнул, что российской стороне не передали доказательств отравления Навального.
«Я не вижу, как здесь можно что-то делать, пока нам не передадут запрошенные материалы», — сказал Лавров на ежегодной конференции.
«Струсили, наверное. Если струсили, значит, совесть не чиста. И не зря же эта организация, на которую кивали немцы (ОЗХО), мол идите туда, это теперь их собственность, они говорят: это не наша собственность, это собственность немцев. Понимаете, не надо из нас делать, как сказал президент, лиц с недостаточным умственным развитием», — добавил министр. Он напомнил, что врачи российской клиники не обнаружили следов отравления основателя ФБК боевыми веществами.
«У нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, чтобы нам кто бы об обратном ни говорил», — добавил российский министр.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии. Самолет, на котором он возвращался из Берлина, должен был приземлиться во «Внуково», однако аэропорт закрыли для самолетов. После посадки самолета в терминале аэропорта Навальный был задержан сотрудниками ФСИН, писал «Интерфакс».
29 декабря ФСИН объявила Навального в федеральный розыск со ссылкой на то, что он «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Вечером 17 января ФСИН сообщила, что до решения суда (его предполагается провести 29 января 2021 г.) Навальный будет содержаться под стражей.
В декабре 2020 г. Навальный был объявлен в федеральный розыск в России. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».
С конца августа Навальный был в Германии. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.