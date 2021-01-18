Лавров объяснил трусостью отказ в передаче результатов анализов Навального

«Струсили, наверное. Если струсили, значит, совесть не чиста. И не зря же эта организация, на которую кивали немцы (ОЗХО), мол идите туда, это теперь их собственность, они говорят: это не наша собственность, это собственность немцев. Понимаете, не надо из нас делать, как сказал президент, лиц с недостаточным умственным развитием», — добавил министр. Он напомнил, что врачи российской клиники не обнаружили следов отравления основателя ФБК боевыми веществами.