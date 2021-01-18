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Выявленный в ЮАР штамм коронавируса оказался более заразным и агрессивным

Ведомости

Недавно выявленный в ЮАР новый штамм коронавируса является более агрессивным и заразным, сообщает Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога страны Салима Абдулу Карима.

По его словам, южноафриканский вариант коронавируса 501Y.V2, обнаруженный в конце 2020 г., более легко и прочно связывается с человеческими клетками, что делает его более заразным. В то же время Абдула Карим не подтвердил, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни.

Ранее ученые Медицинского исследовательского института Кении (KEMRI) выявили в стране 16 новых вариантов коронавируса. По словам ученых, они серьезно отличаются от штаммов, ранее выявленных в Великобритании и ЮАР.

Об обнаружении нового, потенциально более заразного штамма коронавируса, сообщило правительство Великобритании в середине декабря 2020 г. Позднее уникальный вариант выявили в ЮАР, Бразилии и США. В России собственного штамма пока не обнаружено. При этом директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что стоит ожидать его появления.

Ранее по теме: В России обнаружили около 1500 мутаций коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных