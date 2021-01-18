Выявленный в ЮАР штамм коронавируса оказался более заразным и агрессивным

По его словам, южноафриканский вариант коронавируса 501Y.V2, обнаруженный в конце 2020 г., более легко и прочно связывается с человеческими клетками, что делает его более заразным. В то же время Абдула Карим не подтвердил, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни.