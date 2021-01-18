Выявленный в ЮАР штамм коронавируса оказался более заразным и агрессивным
Недавно выявленный в ЮАР новый штамм коронавируса является более агрессивным и заразным, сообщает Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога страны Салима Абдулу Карима.
По его словам, южноафриканский вариант коронавируса 501Y.V2, обнаруженный в конце 2020 г., более легко и прочно связывается с человеческими клетками, что делает его более заразным. В то же время Абдула Карим не подтвердил, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни.
Ранее ученые Медицинского исследовательского института Кении (KEMRI) выявили в стране 16 новых вариантов коронавируса. По словам ученых, они серьезно отличаются от штаммов, ранее выявленных в Великобритании и ЮАР.
Об обнаружении нового, потенциально более заразного штамма коронавируса, сообщило правительство Великобритании в середине декабря 2020 г. Позднее уникальный вариант выявили в ЮАР, Бразилии и США. В России собственного штамма пока не обнаружено. При этом директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что стоит ожидать его появления.