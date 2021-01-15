В России обнаружили около 1500 мутаций коронавируса

23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. Президент России Владимир Путин заявил, что точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно.