В России обнаружили около 1500 мутаций коронавируса
Около 1,5 тыс. мутаций коронавируса выявлено в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
«На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций (коронавируса)», — сказала Попова на Гайдаровском форуме, отметив, что мутации являются естественным процессом, «вирусы иначе не живут».
14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, в настоящее время пациент выздоровел.
23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. Президент России Владимир Путин заявил, что точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно.