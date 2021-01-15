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В России обнаружили около 1500 мутаций коронавируса

Ведомости

Около 1,5 тыс. мутаций коронавируса выявлено в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

«На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций (коронавируса)», — сказала Попова на Гайдаровском форуме, отметив, что мутации являются естественным процессом, «вирусы иначе не живут».

14 декабря Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение в этой страной. Позже первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксировали в России, в настоящее время пациент выздоровел.

23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма COVID-19, завезенного из ЮАР. Кроме того, Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии. Позже новые мутации коронавируса выявили в США и Кении. Президент России Владимир Путин заявил, что точно предугадать развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса невозможно.

Ранее по теме: ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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