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Собянин назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 в Москве

Ведомости

Около 200 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса (она вводится двумя частями с перерывом в 21 день), сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства. 

«Что касается выполнения поручения Президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развёрнуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось первой аппликацией уже около 200 тыс. человек», — сказал Собянин. 

Мэр города добавил, что 18 декабря был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию за сутки — 25 000 человек. Собянин рассказал, что в заболеваемость коронавирусом в Москве снижается. Госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась на 18%, доля свободных коек увеличилась до 40%, добавил мэр.

По данным оперштаба на 19 декабря, в Москве зарегистрировано более 898 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них почти 138 тыс. остаются активными. Около 748 тыс. пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, более 12,5 тыс. — скончались.

Ранее по теме: В Москве расширили перечень категорий для вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных