Собянин назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 в Москве

Мэр города добавил, что 18 декабря был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию за сутки — 25 000 человек. Собянин рассказал, что в заболеваемость коронавирусом в Москве снижается. Госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась на 18%, доля свободных коек увеличилась до 40%, добавил мэр.