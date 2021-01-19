Собянин назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 в Москве
Около 200 тыс. человек сделали первую прививку от коронавируса (она вводится двумя частями с перерывом в 21 день), сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства.
«Что касается выполнения поручения Президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развёрнуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось первой аппликацией уже около 200 тыс. человек», — сказал Собянин.
Мэр города добавил, что 18 декабря был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию за сутки — 25 000 человек. Собянин рассказал, что в заболеваемость коронавирусом в Москве снижается. Госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась на 18%, доля свободных коек увеличилась до 40%, добавил мэр.
По данным оперштаба на 19 декабря, в Москве зарегистрировано более 898 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них почти 138 тыс. остаются активными. Около 748 тыс. пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, более 12,5 тыс. — скончались.