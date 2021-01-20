Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19
Минздрав получил от центра им. Чумакова документы на регистрацию вакцины от коронавируса, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», — цитирует «РИА Новости» Мурашко.
В России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре имени Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной в центре «Вектор», составила 100%.