Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19

В России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре имени Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной в центре «Вектор», составила 100%.