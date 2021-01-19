Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной в центре «Вектор», составила 100%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз (клинических испытаний. — Ведомости) иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%», — сообщило ведомство.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.