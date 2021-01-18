Голикова анонсировала регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса
Третья российская вакцина от коронавируса — препарат «КовиВак», разработанный в центре Чумакова — может быть зарегистрирована 16 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«В соответствии с минимально возможными сроками регистрация (вакцины. — прим. ред.) ожидается 16 февраля 2021 года», — сказала Голикова.
Она рассказала, что вакцина центра Чумакова будет вводиться два раза с интервалом в 14 дней. Клинические испытания подтвердили безопасность и низкую реактогенность препарата. У большинства пациентов устойчивый иммунитет к коронавирусу формируется на 28 дней после первой прививки от коронавируса, отметила вице-премьер.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске. Обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.