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Голикова анонсировала регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Третья российская вакцина от коронавируса — препарат «КовиВак», разработанный в центре Чумакова — может быть зарегистрирована 16 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

«В соответствии с минимально возможными сроками регистрация (вакцины. — прим. ред.) ожидается 16 февраля 2021 года», — сказала Голикова.

Она рассказала, что вакцина центра Чумакова будет вводиться два раза с интервалом в 14 дней. Клинические испытания подтвердили безопасность и низкую реактогенность препарата. У большинства пациентов устойчивый иммунитет к коронавирусу формируется на 28 дней после первой прививки от коронавируса, отметила вице-премьер. 

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске. Обе вакцины проходят пострегистрационные испытания. 

Ранее по теме: РФПИ и центр Гамалеи создали международный совет по «Спутнику V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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