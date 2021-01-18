Голикова анонсировала регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса

Она рассказала, что вакцина центра Чумакова будет вводиться два раза с интервалом в 14 дней. Клинические испытания подтвердили безопасность и низкую реактогенность препарата. У большинства пациентов устойчивый иммунитет к коронавирусу формируется на 28 дней после первой прививки от коронавируса, отметила вице-премьер.