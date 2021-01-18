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РФПИ и центр Гамалеи создали международный совет по «Спутнику V»

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и научный центр имени Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба фонда.

В РФПИ рассказали, что в совет вошли 16 ученых в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии. Эксперты представляют крупнейшие научные и медицинские центры. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, что экспертный совет был создан для обмена информацией, мнениями и результатами экспертизы с иностранными учеными. 

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 91,4%, эффективность от тяжелых форм коронавируса — 100%. С середины декабря 2020 г. в России проходит вакцинация от коронавируса групп риска населения с помощью «Спутника V». 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. В начале января Минздрав утверждал, что «Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в научном центре «Вектор». Обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.

Ранее по теме: В России началась массовая вакцинация от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных