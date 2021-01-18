РФПИ и центр Гамалеи создали международный совет по «Спутнику V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и научный центр имени Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба фонда.
В РФПИ рассказали, что в совет вошли 16 ученых в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии. Эксперты представляют крупнейшие научные и медицинские центры. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, что экспертный совет был создан для обмена информацией, мнениями и результатами экспертизы с иностранными учеными.
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 91,4%, эффективность от тяжелых форм коронавируса — 100%. С середины декабря 2020 г. в России проходит вакцинация от коронавируса групп риска населения с помощью «Спутника V». 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. В начале января Минздрав утверждал, что «Спутником V» от коронавируса вакцинировались уже 800 тыс. человек. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в научном центре «Вектор». Обе вакцины проходят пострегистрационные испытания.