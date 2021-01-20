На МКС отказала система кондиционирования воздуха
Одна из двух систем кондиционирования воздуха (СКВ) на российском сегменте Международной космической станции (МКС) перестала работать, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на космонавта Сергея Рыжикова.
«В 9.20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2», — сказал Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами (ЦУП). Трансляцию переговоров ведет НАСА. В российском модуле «Звезда» находятся две дублирующие друг друга системы кондиционирования воздуха — СКВ-1 и СКВ-2.
В сентябре 2019 г. на МКС впервые была зафиксирована утечка воздуха. Через год ее скорость выросла в пять раз. Экипажу дважды пришлось закрывать люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолироваться в российском сегменте станции, пока шли поиски трещины. В НАСА и «Роскосмосе» тогда заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.