В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов

Внутриполитический блок администрации президента России провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, в ходе которого были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) за 2020 г. для внутриполитических блоков администраций регионов и Кремля, сообщил РБК со ссылкой на трех участников семинара. Вице-губернаторам показали пятерки лидеров и аутсайдеров по уровню доверия руководителю региона и президенту.