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В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов

Ведомости

Внутриполитический блок администрации президента России провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, в ходе которого были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) за 2020 г. для внутриполитических блоков администраций регионов и Кремля, сообщил РБК со ссылкой на трех участников семинара. Вице-губернаторам показали пятерки лидеров и аутсайдеров по уровню доверия руководителю региона и президенту. 

В список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли:

  • Республика Чечня — Рамзан Кадыров;

  • Республика Адыгея — Мурат Кумпилов;

  • Курганская область — Вадим Шумков;

  • Курская область — Роман Старовойт;

  • Ямало-Ненецкий АО — Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам:

  • Республика Хакассия — Валентин Коновалов;

  • Владимирская область — Владимир Сипягин;

  • Хабаровский край — врио губернатора Михаил Дегтярев;

  • Красноярский край — Александр Усс;

  • Кемеровская область — Сергей Цивилев.

По словам двух собеседников издания, лидерами по уровню доверия президенту стали Чечня, Крым и Севастополь, аутсайдерами — Хабаровский и Красноярский край, Санкт-Петербург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных