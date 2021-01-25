В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов
Внутриполитический блок администрации президента России провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, в ходе которого были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) за 2020 г. для внутриполитических блоков администраций регионов и Кремля, сообщил РБК со ссылкой на трех участников семинара. Вице-губернаторам показали пятерки лидеров и аутсайдеров по уровню доверия руководителю региона и президенту.
В список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли:
Республика Чечня — Рамзан Кадыров;
Республика Адыгея — Мурат Кумпилов;
Курганская область — Вадим Шумков;
Курская область — Роман Старовойт;
Ямало-Ненецкий АО — Дмитрий Артюхов.
В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам:
Республика Хакассия — Валентин Коновалов;
Владимирская область — Владимир Сипягин;
Хабаровский край — врио губернатора Михаил Дегтярев;
Красноярский край — Александр Усс;
Кемеровская область — Сергей Цивилев.
По словам двух собеседников издания, лидерами по уровню доверия президенту стали Чечня, Крым и Севастополь, аутсайдерами — Хабаровский и Красноярский край, Санкт-Петербург.