Разработчик вакцины «Спутник V» дал рекомендации по вакцинации при онкологии
Вакцинация от коронавируса может нести риск для пациентов со злокачественными новообразованиями из-за недостатка информации, говорится в инструкции к вакцине «Спутник V», опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств.
Также в группу риска попадают пациенты с аутоиммунными заболеваниями. «Стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», — говорится в документе.
По данным разработчиков препарата, с осторожностью можно принимать препарат пациентам с хроническиим заболеваниями печени и почек, эндокринными заболеваниями, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсией и другими заболеваниями центральной нервной системы, острым коронарным синдромом, и острым нарушением мозгового кровообращения, миокардитом, эндокардитом и перикардитом.
Инструкция к вакцине от коронавируса «Спутник V» не запрещает делать прививки пациентам с онкологией, сообщили позже «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины «Спутник V», а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.