Разработчик вакцины «Спутник V» дал рекомендации по вакцинации при онкологии

Инструкция к вакцине от коронавируса «Спутник V» не запрещает делать прививки пациентам с онкологией, сообщили позже «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины «Спутник V», а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии.