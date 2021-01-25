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Разработчик вакцины «Спутник V» дал рекомендации по вакцинации при онкологии

Ведомости

Вакцинация от коронавируса может нести риск для пациентов со злокачественными новообразованиями из-за недостатка информации, говорится в инструкции к вакцине «Спутник V», опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств. 

Также в группу риска попадают пациенты с аутоиммунными заболеваниями. «Стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», — говорится в документе. 

По данным разработчиков препарата, с осторожностью можно принимать препарат пациентам с хроническиим заболеваниями печени и почек, эндокринными заболеваниями, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсией и другими заболеваниями центральной нервной системы, острым коронарным синдромом, и острым нарушением  мозгового кровообращения, миокардитом, эндокардитом и перикардитом. 

Инструкция к вакцине от коронавируса «Спутник V» не запрещает делать прививки пациентам с онкологией, сообщили позже «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины «Спутник V», а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса. 

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных