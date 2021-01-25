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Гинцбург прокомментировал вакцинацию от коронавируса пациентов с онкологией

Ведомости

Инструкция к вакцине от коронавируса «Спутник V» не запрещает делать прививки пациентам с онкологией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

Согласно инструкции к препарату, вакцинация «Спутником V» может нести риск для пациентов со злокачественными новообразованиями из-за недостатка информации о применении вакцины. 

По словам Гинцбурга, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком. «Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — объяснил ученый.

Решение о вакцинации каждого отдельного пациента должен принимать его лечащий врач. Вакцина, по словам Гинцбурга, не может вызвать онкозаболевание, потому что она создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека. 

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса. 

Ранее по теме: Разработчик вакцины «Спутник V» дал рекомендации по вакцинации при онкологии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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