Гинцбург прокомментировал вакцинацию от коронавируса пациентов с онкологией

По словам Гинцбурга, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком. «Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — объяснил ученый.