Гинцбург прокомментировал вакцинацию от коронавируса пациентов с онкологией
Инструкция к вакцине от коронавируса «Спутник V» не запрещает делать прививки пациентам с онкологией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
Согласно инструкции к препарату, вакцинация «Спутником V» может нести риск для пациентов со злокачественными новообразованиями из-за недостатка информации о применении вакцины.
По словам Гинцбурга, в инструкции написано, что препарат нужно применять с осторожностью среди пациентов с раком. «Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — объяснил ученый.
Решение о вакцинации каждого отдельного пациента должен принимать его лечащий врач. Вакцина, по словам Гинцбурга, не может вызвать онкозаболевание, потому что она создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.