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Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину ногой силовика

Ведомости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал запросы в СКР и Генпрокуратуру о наказании силовика, который в ходе акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге ударил ногой женщину. Об этом Хинштейн сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором три сотрудника правоохранительных органов ведут мужчину в маске. В этот момент к ним подходит женщина, и один из силовиков бьет ее ногой в живот. От удара женщина падает на асфальт. 

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — заявил Хинштейн. По его словам, «организаторы новых майданов» пытаются опорочить силовиков, «изображая их палачами и карателями». «Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предаёт и сдаёт людей в погонах. Оплошность одного бойца — не должна бросать тень на всех», — подчеркнул Хинштейн.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участников. После акций Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.

Ранее по теме: Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных