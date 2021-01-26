Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину ногой силовика

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — заявил Хинштейн. По его словам, «организаторы новых майданов» пытаются опорочить силовиков, «изображая их палачами и карателями». «Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предаёт и сдаёт людей в погонах. Оплошность одного бойца — не должна бросать тень на всех», — подчеркнул Хинштейн.