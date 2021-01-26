Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину ногой силовика
Депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал запросы в СКР и Генпрокуратуру о наказании силовика, который в ходе акции протеста 23 января в Санкт-Петербурге ударил ногой женщину. Об этом Хинштейн сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором три сотрудника правоохранительных органов ведут мужчину в маске. В этот момент к ним подходит женщина, и один из силовиков бьет ее ногой в живот. От удара женщина падает на асфальт.
«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — заявил Хинштейн. По его словам, «организаторы новых майданов» пытаются опорочить силовиков, «изображая их палачами и карателями». «Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предаёт и сдаёт людей в погонах. Оплошность одного бойца — не должна бросать тень на всех», — подчеркнул Хинштейн.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участников. После акций Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.