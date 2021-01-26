Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что иммунитет после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией в сохраняется от трех до пяти месяцев. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25% россиян.