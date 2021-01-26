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Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

Ведомости

Стойкий иммунитет к коронавирусу у переболевших им людей сохраняется на протяжении семи-восьми месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальнейшие наблюдения ведутся», — сказал Мурашко.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что иммунитет после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией в сохраняется от трех до пяти месяцев. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25% россиян.

По данным оперативного штаба на 26 января, за сутки коронавирус выявили у 18 241 жителя России, 23 798 человек выздоровели, 564 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн заражений и 70 482 летальных исхода.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали срок сохранения антител у переболевших коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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