Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом
Стойкий иммунитет к коронавирусу у переболевших им людей сохраняется на протяжении семи-восьми месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальнейшие наблюдения ведутся», — сказал Мурашко.
Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что иммунитет после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией в сохраняется от трех до пяти месяцев. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу имеют не менее 25% россиян.
По данным оперативного штаба на 26 января, за сутки коронавирус выявили у 18 241 жителя России, 23 798 человек выздоровели, 564 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн заражений и 70 482 летальных исхода.