Генпрокуратура поддержала требование заменить Навальному условный срок на реальный
Генеральная прокуратура согласна с требованием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока на реальный основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство признало требование ФСИН законным и обоснованным.
«Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — говорится в сообщении.
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии, где он проходил лечение. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).
Навальный должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.