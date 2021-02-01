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С 1 февраля соцвыплаты в России вырастут на 4,9%

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление об индексации социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. Документ опубликован на сайте кабмина. Часть социальных выплат с 1 февраля будет проиндексирована на 4,9% исходя из коэффициента индексации, который определили из сложившегося за прошедший год индекса потребительских цен. 

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), на 4,9% вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и т.д. Всего такую выплату получают 14,7 млн россиян. 

Также на 4,9% будет проиндексирован набор социальных услуг, входящий в ЕДВ. По закону россияне, которые имеют право на ЕДВ, могут получить выплату деньгами или услугами. Стоимость набора вырастет после индексации до 1211,66 руб. в месяц. В набор входят лекарства, путевка в санаторий и оплата проезда к месту лечения и обратно. Пособие на погребение неработающего пенсионера с 1 февраля вырастет до 6424,98 руб., рассказали в ПФР. Всего в 2021 г. на соцвыплаты планируется направить 435 млрд руб., добавили в фонде. 

В начале 2021 г. Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3%, это выше уровня инфляции. Повышение пенсий затронуло 32 млн человек, часть пенсионеров уже получили проиндексированные пенсии в 2020 г., так как январские выплаты можно забрать в конце декабря, таким образом поступили 11 млн пенсионеров, или 23% от их общего числа, говорил ранее министр труда Антон Котяков.

Ранее по теме: Пенсии в 2021 году проиндексировали выше уровня инфляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных