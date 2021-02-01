С 1 февраля соцвыплаты в России вырастут на 4,9%

Также на 4,9% будет проиндексирован набор социальных услуг, входящий в ЕДВ. По закону россияне, которые имеют право на ЕДВ, могут получить выплату деньгами или услугами. Стоимость набора вырастет после индексации до 1211,66 руб. в месяц. В набор входят лекарства, путевка в санаторий и оплата проезда к месту лечения и обратно. Пособие на погребение неработающего пенсионера с 1 февраля вырастет до 6424,98 руб., рассказали в ПФР. Всего в 2021 г. на соцвыплаты планируется направить 435 млрд руб., добавили в фонде.