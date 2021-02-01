С 1 февраля соцвыплаты в России вырастут на 4,9%
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление об индексации социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. Документ опубликован на сайте кабмина. Часть социальных выплат с 1 февраля будет проиндексирована на 4,9% исходя из коэффициента индексации, который определили из сложившегося за прошедший год индекса потребительских цен.
По данным Пенсионного фонда России (ПФР), на 4,9% вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и т.д. Всего такую выплату получают 14,7 млн россиян.
Также на 4,9% будет проиндексирован набор социальных услуг, входящий в ЕДВ. По закону россияне, которые имеют право на ЕДВ, могут получить выплату деньгами или услугами. Стоимость набора вырастет после индексации до 1211,66 руб. в месяц. В набор входят лекарства, путевка в санаторий и оплата проезда к месту лечения и обратно. Пособие на погребение неработающего пенсионера с 1 февраля вырастет до 6424,98 руб., рассказали в ПФР. Всего в 2021 г. на соцвыплаты планируется направить 435 млрд руб., добавили в фонде.
В начале 2021 г. Минтруд проиндексировал пенсии на 6,3%, это выше уровня инфляции. Повышение пенсий затронуло 32 млн человек, часть пенсионеров уже получили проиндексированные пенсии в 2020 г., так как январские выплаты можно забрать в конце декабря, таким образом поступили 11 млн пенсионеров, или 23% от их общего числа, говорил ранее министр труда Антон Котяков.