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Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «дворца» в Геленджике

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестны случаи посещения главой государства Владимиром Путиным частных строек, передает «РИА Новости».

«Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, бывал ли Путин во «дворце» в Геленджике.

В вышедшем 19 января на Youtube материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) его основатель Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. По оценке Навального, стоимость строительства — 100 млрд руб., здание продолжает перестраиваться. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Сам Путин заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи.

На данный момент видеозапись посмотрели свыше 104 млн раз. 30 января предприниматель Аркадий Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что является бенефициаром объекта в Геленджике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных