Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «дворца» в Геленджике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестны случаи посещения главой государства Владимиром Путиным частных строек, передает «РИА Новости».
«Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, бывал ли Путин во «дворце» в Геленджике.
В вышедшем 19 января на Youtube материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) его основатель Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. По оценке Навального, стоимость строительства — 100 млрд руб., здание продолжает перестраиваться. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Сам Путин заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи.
На данный момент видеозапись посмотрели свыше 104 млн раз. 30 января предприниматель Аркадий Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что является бенефициаром объекта в Геленджике.