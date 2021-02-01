Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести персональные санкции против ряда россиян, в том числе должностных лиц и бизнесменов. Всего в предлагаемом списке 35 человек, из них восемь в «приоритетном шортлисте». ФБК, в частности, предлагает ввести ограничительные меры в отношении миллиардера Романа Абрамовича и главы Минздрава Михаила Мурашко.