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Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести в российское законодательство норму, которая установила бы уголовную ответственность за призывы к введению санкций против граждан России, сообщает ТАСС.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести персональные санкции против ряда россиян, в том числе должностных лиц и бизнесменов. Всего в предлагаемом списке 35 человек, из них восемь в «приоритетном шортлисте». ФБК, в частности, предлагает ввести ограничительные меры в отношении миллиардера Романа Абрамовича и главы Минздрава Михаила Мурашко.

«Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве», — сказал Володин журналистам.

В принятый в первом чтении в 2018 г. проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ ко второму чтению можно предусмотреть соответствующую статью в Уголовном кодексе, подчеркнул спикер Госдумы.

«Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв ФБК к Байдену доказал признание фондом своего статуса иностранного агента. Его ФБК получил в октябре 2019 г.

Ранее по теме: Песков ответил на призыв ФБК ввести новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных