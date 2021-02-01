Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести в российское законодательство норму, которая установила бы уголовную ответственность за призывы к введению санкций против граждан России, сообщает ТАСС.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести персональные санкции против ряда россиян, в том числе должностных лиц и бизнесменов. Всего в предлагаемом списке 35 человек, из них восемь в «приоритетном шортлисте». ФБК, в частности, предлагает ввести ограничительные меры в отношении миллиардера Романа Абрамовича и главы Минздрава Михаила Мурашко.
«Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве», — сказал Володин журналистам.
В принятый в первом чтении в 2018 г. проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ ко второму чтению можно предусмотреть соответствующую статью в Уголовном кодексе, подчеркнул спикер Госдумы.
«Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв ФБК к Байдену доказал признание фондом своего статуса иностранного агента. Его ФБК получил в октябре 2019 г.