Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Путин утвердил выплату военным медикам за работу с COVID-19

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 811 руб. заболевшим коронавирусом медикам из числа военных, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и МЧС, работавших с больными COVID-19. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовых актов.

«Осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников Государственной федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии», — говорится в документе. Там поясняется, что выплату должны получить медработники из этих ведомств, непосредственно работавшие с больными коронавирусом, а также лица, осуществлявшие транспортировку зараженных или потенциально зараженных пациентов.

«Основанием для единовременной выплаты является освобождение лица от служебных обязанностей или нахождение на лечении в стационарных условиях в связи с развитием у него в результате исполнения служебных обязанностей заболеваний или осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией», — поясняется в указе. Размер выплаты составляет 68 811 руб.

Действие указа касается случаев болезни медработников и связанных с транспортировкой больных коронавирусом лиц, произошедших с 1 марта 2020 г.

По данным оперштаба на 1 февраля, в России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса. Это стало минимумом с 28 октября, когда выявили 16 202 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 868 087. Умерли за день 437 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 73 619.

Ранее по теме: Сенатор рассказала о пенсионных льготах для борющихся с COVID-19 врачей
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных