Путин утвердил выплату военным медикам за работу с COVID-19

По данным оперштаба на 1 февраля, в России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса. Это стало минимумом с 28 октября, когда выявили 16 202 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 868 087. Умерли за день 437 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 73 619.