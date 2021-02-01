Путин утвердил выплату военным медикам за работу с COVID-19
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 811 руб. заболевшим коронавирусом медикам из числа военных, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и МЧС, работавших с больными COVID-19. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовых актов.
«Осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников Государственной федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии», — говорится в документе. Там поясняется, что выплату должны получить медработники из этих ведомств, непосредственно работавшие с больными коронавирусом, а также лица, осуществлявшие транспортировку зараженных или потенциально зараженных пациентов.
«Основанием для единовременной выплаты является освобождение лица от служебных обязанностей или нахождение на лечении в стационарных условиях в связи с развитием у него в результате исполнения служебных обязанностей заболеваний или осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией», — поясняется в указе. Размер выплаты составляет 68 811 руб.
Действие указа касается случаев болезни медработников и связанных с транспортировкой больных коронавирусом лиц, произошедших с 1 марта 2020 г.
По данным оперштаба на 1 февраля, в России за сутки выявили 17 648 новых случаев коронавируса. Это стало минимумом с 28 октября, когда выявили 16 202 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 868 087. Умерли за день 437 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 73 619.