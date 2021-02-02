«Коммерсантъ» узнал детали обвинения депутата и экс-главы «Макфы» во взятке

Предполагается, что Белоусов от имени главы региона связывался с бизнесменами Константином Овчинниковым и Алексеем Башаевым, предлагая им покровительство и выгодные условия госконтрактов за 20% от прибыли строительных компаний. Сбором средств в Челябинске занималась теща Белоусова, в Москве — его супруга, отмечает издание. Ежемесячно эта сумма составляла 10 млн руб. В итоге за несколько лет Белоусов получил 3,253 млрд руб. Однако жену Белоусова не стали привлекать к ответственности, поскольку, по версии обвинения, в теневом бизнесе она прямого участия не принимала.