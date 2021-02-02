«Коммерсантъ» узнал детали обвинения депутата и экс-главы «Макфы» во взятке
По версии обвинения, в коррупционных схемах, организованных депутатом «Справедливой России» Вадимом Белоусовым, участвовали члены его семьи — теща и жена. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обвинительное заключение.
Как ранее сообщало следствие, в период с 2010 по 2014 гг. депутат вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятки за покровительство над предприятиями, которое связано с аукционами на обслуживание дорог. Всего Белоусову инкриминируют взятки в размере 3 млрд руб. Под следствием также находится его 77-летняя теща Маргарита Бутакова.
По данным «Коммерсанта», следствие установило, что Белоусов, и Бутакова были изначально близки к Юревичу. Бутакова работала главным бухгалтером принадлежащего его семье ОАО «Первый хлебозавод», а Белоусов возглавлял макаронную фабрику «Макфа», основанную Юревичем. После того как в 2010 г. Юревич стал губернатором Челябинской области, Белоусов и Бутакова сразу же вступили в «преступную группу», возглавляемую Юревичем.
Предполагается, что Белоусов от имени главы региона связывался с бизнесменами Константином Овчинниковым и Алексеем Башаевым, предлагая им покровительство и выгодные условия госконтрактов за 20% от прибыли строительных компаний. Сбором средств в Челябинске занималась теща Белоусова, в Москве — его супруга, отмечает издание. Ежемесячно эта сумма составляла 10 млн руб. В итоге за несколько лет Белоусов получил 3,253 млрд руб. Однако жену Белоусова не стали привлекать к ответственности, поскольку, по версии обвинения, в теневом бизнесе она прямого участия не принимала.
Бизнесменов привлекли к уголовной ответственности за хищения бюджетных средств при строительстве дорог в Челябинской области. Но они в ходе следствия заявили, что деньги были не похищены, а выплачены на взятки Белоусову и Юревичу, утверждал адвокат Белоусова. После этих показаний следствие позволило коммерсантам покинуть Россию. Также уехал из страны экс-губернатор. Белоусов не признает вину.