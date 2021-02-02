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ФСБ сообщила о пресечении деятельности 28 мастерских подпольных оружейников

Ведомости

ФСБ в содействии с МВД и Росгвардией пресекла деятельность сети из 28 оружейных мастерских в 19 регионах России. Изъято почти 200 единиц легкого и тяжелого стрелкового оружия, а также миномет и 45-мм пушка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, изъята 191 единица оружия, включая миномет, 45-мм пушку, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранаты, около 26 тыс. патронов и более 34 кг взрывчатки. Обыски прошли у нелегальных оружейников в Москве и Подмосковье, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

В сентябре ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах России. В ходе спецоперации сотрудники службы изъяли 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них, в частности, автоматы «АКС-74У», «АК-103», пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», несколько видов винтовок и карабинов, а также 16 гранат, более 5 тыс. патронов различного калибра и свыше 100 основных частей оружия.

Ранее по теме: ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных