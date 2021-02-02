ФСБ сообщила о пресечении деятельности 28 мастерских подпольных оружейников

ФСБ в содействии с МВД и Росгвардией пресекла деятельность сети из 28 оружейных мастерских в 19 регионах России. Изъято почти 200 единиц легкого и тяжелого стрелкового оружия, а также миномет и 45-мм пушка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.