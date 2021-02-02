Мишустин разрешил доступ к льготным авиаперелетам жителям Дальнего Востока
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства.
«Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Жителям Дальнего Востока стали доступны льготные авиаперелеты по 21 маршруту в Москву, Санкт-Петербург и обратно.
«Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска», — отметили в правительстве.
22 января Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 млрд руб. на субсидирование таких перелетов. Ожидается, что приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тыс. человек. До этого на билеты для льготных категорий населения, в которые входят пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане до 23 лет, уже было выделено 5,8 млрд руб.