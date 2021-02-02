Мишустин разрешил доступ к льготным авиаперелетам жителям Дальнего Востока

22 января Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 млрд руб. на субсидирование таких перелетов. Ожидается, что приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тыс. человек. До этого на билеты для льготных категорий населения, в которые входят пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане до 23 лет, уже было выделено 5,8 млрд руб.