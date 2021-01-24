На льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока выделили 5 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 млрд руб. на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, сообщается на сайте правительства.
«Речь идет о 5 млрд руб. Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.
Субсидирование коснется перелетов в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Якутска и др., а также в Санкт-Петербург – из Благовещенска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска и др.
Приобрести льготные авиабилеты могут все категории пассажиров, зарегистрированные на территории ДВФО. Ранее правительство выделило для этого 5,8 млрд руб., власти считают, что воспользоваться сниженным тарифом смогут около 450 000 человек.