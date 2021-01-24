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На льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока выделили 5 млрд рублей

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 млрд руб. на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, сообщается на сайте правительства.

«Речь идет о 5 млрд руб. Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Субсидирование коснется перелетов в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Якутска и др., а также в Санкт-Петербург – из Благовещенска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска и др.

Приобрести льготные авиабилеты могут все категории пассажиров, зарегистрированные на территории ДВФО. Ранее правительство выделило для этого 5,8 млрд руб., власти считают, что воспользоваться сниженным тарифом смогут около 450 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных