На льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока выделили 5 млрд рублей

«Речь идет о 5 млрд руб. Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.