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В центре Гамалеи допустили новую вспышку коронавируса весной

Ведомости

Новая вспышка коронавируса в России может произойти в конце марта – начале апреля, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

«Двадцатые числа марта – начало апреля», – сказал Лисицын. Он отметил, что новая вспышка коронавируса может наступить в связи с потеплением и увеличением влажности воздуха, что является наиболее благоприятной средой для коронавируса. Сбить новую волну, по его словам, поможет массовая вакцинация.

Отдельные случаи заболевания будут фиксироваться и в конце 2021 г., и в начале 2022 г., «но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально», подчеркнул Лисицын.

По данным оперативного штаба на 2 февраля, в России за сутки выявили 16 643 новых случая коронавируса, 22 372 человека выздоровели, 539 скончались. Всего в стране зарегистрирован более 3,8 млн случаев заражения и 74 158 летальных исходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных