В центре Гамалеи допустили новую вспышку коронавируса весной
Новая вспышка коронавируса в России может произойти в конце марта – начале апреля, заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».
«Двадцатые числа марта – начало апреля», – сказал Лисицын. Он отметил, что новая вспышка коронавируса может наступить в связи с потеплением и увеличением влажности воздуха, что является наиболее благоприятной средой для коронавируса. Сбить новую волну, по его словам, поможет массовая вакцинация.
Отдельные случаи заболевания будут фиксироваться и в конце 2021 г., и в начале 2022 г., «но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально», подчеркнул Лисицын.
По данным оперативного штаба на 2 февраля, в России за сутки выявили 16 643 новых случая коронавируса, 22 372 человека выздоровели, 539 скончались. Всего в стране зарегистрирован более 3,8 млн случаев заражения и 74 158 летальных исходов.