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Минздрав допустил спад пандемии коронавируса в конце зимы

Ведомости

Пандемия коронавируса в России может пойти на спад в феврале-марте 2021 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что риск заражения остается высоким, поэтому следует продолжать соблюдать все меры профилактики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса в стране постепенно отступает. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что жители России могут перестать носить защитные маски в 2021 г. Эта надежда основывается на том, что россияне научились жить с этим вирусом, а также благодаря началу массовой вакцинации, объяснила она.

По данным оперативного штаба на 29 января, в России за сутки выявили 19 238 новых случаев коронавируса, 26 204 человека выздоровели, 534 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения и 72 185 летальных исходов. 

Ранее по теме: Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных