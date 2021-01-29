Минздрав допустил спад пандемии коронавируса в конце зимы
Пандемия коронавируса в России может пойти на спад в феврале-марте 2021 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что риск заражения остается высоким, поэтому следует продолжать соблюдать все меры профилактики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса в стране постепенно отступает. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что жители России могут перестать носить защитные маски в 2021 г. Эта надежда основывается на том, что россияне научились жить с этим вирусом, а также благодаря началу массовой вакцинации, объяснила она.
По данным оперативного штаба на 29 января, в России за сутки выявили 19 238 новых случаев коронавируса, 26 204 человека выздоровели, 534 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения и 72 185 летальных исходов.