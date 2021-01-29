Минздрав допустил спад пандемии коронавируса в конце зимы

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса в стране постепенно отступает. Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что жители России могут перестать носить защитные маски в 2021 г. Эта надежда основывается на том, что россияне научились жить с этим вирусом, а также благодаря началу массовой вакцинации, объяснила она.