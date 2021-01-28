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Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году

Ведомости

Жители России могут перестать носить защитные маски в 2021 г., заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Первому каналу».

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», — сказала Попова, отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что россияне смогут снять маски в 2021 г.

Чтобы взять инфекцию под контроль, в России должно быть привито не менее 60% от общего числа взрослых за исключением переболевших, отметила она.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа, в ходе которой были привиты около 70 млн россиян. По его словам, пандемия коронавируса в стране постепенно отступает.

По данным оперативного штаба на 28 января, в России за сутки выявили 19 138 новых случаев коронавируса, 26 775 человек выздоровели, 575 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения и 71 651 летальный исход. 

Ранее по теме: Путин заявил о постепенном отступлении пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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