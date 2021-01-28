Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году
Жители России могут перестать носить защитные маски в 2021 г., заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Первому каналу».
«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», — сказала Попова, отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что россияне смогут снять маски в 2021 г.
Чтобы взять инфекцию под контроль, в России должно быть привито не менее 60% от общего числа взрослых за исключением переболевших, отметила она.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа, в ходе которой были привиты около 70 млн россиян. По его словам, пандемия коронавируса в стране постепенно отступает.
По данным оперативного штаба на 28 января, в России за сутки выявили 19 138 новых случаев коронавируса, 26 775 человек выздоровели, 575 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения и 71 651 летальный исход.