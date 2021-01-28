Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», — сказала Попова, отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что россияне смогут снять маски в 2021 г.