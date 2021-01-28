Путин заявил о постепенном отступлении пандемии

«Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно. В своих разговорах с руководителями регионов всегда говорю о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией», — добавил он.