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Путин заявил о постепенном отступлении пандемии

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Пандемия коронавируса постепенно отступает, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Количество заболевших сокращается, а уровень летальности удовлетворителен на фоне других стран.

«Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились устойчиво последнее время превышает количество тех, кто заболел. По летальности вы целом ситуация удовлетворительная, если можно говорить в таких категориях», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, действия, предпринимаемые правительством по борьбе с инфекцией, соответствуют уровню угроз, которые она представляет, а также дают положительный результат.

«Говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно. В своих разговорах с руководителями регионов всегда говорю о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией», — добавил он.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России коронавирус выявили у 19 138 человек, скончались 575 пациентов с подтвержденным COVID-19. За весь период в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн выздоровели, более 71,6 тыс. — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных