В Москве свернули 10 временных стационаров для больных COVID-19
Десять московских больниц, ранее перепрофилированных во временные стационары для больных коронавирусом с фондом в более чем 3 тыс. коек, вернули к обычному режиму работы. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе столичного оперштаба.
«С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе. Также прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тысячи коек», — говорится в сообщении. Это делается на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в Москве.
После свертывания этих госпиталей на территории занимаемых ими больниц проведут санитарную обработку, а весь персонал медучреждений пройдет тестирование на коронавирус. «За последнюю неделю число [госпитализаций] сократилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 ковидных стационаров», — цитирует пресс-служба оперштаба замммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
В то же время в Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.
В конце января власти Москвы заявили о высвобождении впервые с июня 2020 г. более 50% коек для больных коронавирусом. Тогда же столичная мэрия отменила запрет на ночную работу баров и ресторанов, введенный в ноябре в связи с распространением инфекции. Для компаний также отменили требование об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленную работу, сделав его рекомендацией.
Согласно данным оперштаба, по состоянию на 3 февраля в Москве за сутки выявили 1 545 новых случаев COVID-19. Всего по России зарегистрировано 16 474 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель суточного прироста заболевших с конца октября 2020 г. За сутки умерли 526 заболевших.