В Москве свернули 10 временных стационаров для больных COVID-19

В конце января власти Москвы заявили о высвобождении впервые с июня 2020 г. более 50% коек для больных коронавирусом. Тогда же столичная мэрия отменила запрет на ночную работу баров и ресторанов, введенный в ноябре в связи с распространением инфекции. Для компаний также отменили требование об обязательном переводе 30% сотрудников на удаленную работу, сделав его рекомендацией.