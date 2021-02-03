Белоруссия получила вторую российскую вакцину от коронавируса

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса – «Спутник V» от центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». «Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа 2020 года. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что совместное производство препарата на территории Белоруссии будет запущено в феврале-марте текущего года.