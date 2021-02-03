Белоруссия получила вторую российскую вакцину от коронавируса
Россия передала Белоруссии вторую отечественную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения республики Беларусь», – сказала Попова журналистам после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
Россия также передала республике тест-систему нового поколения для определения вируса, добавила Попова.
В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса – «Спутник V» от центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». «Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа 2020 года. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что совместное производство препарата на территории Белоруссии будет запущено в феврале-марте текущего года.