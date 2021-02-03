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Белоруссия получила вторую российскую вакцину от коронавируса

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Россия передала Белоруссии вторую отечественную вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения республики Беларусь», – сказала Попова журналистам после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Россия также передала республике тест-систему нового поколения для определения вируса, добавила Попова.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса – «Спутник V» от центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». «Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа 2020 года. Первой из зарубежных стран регистрационное удостоверение вакцине выдала Белоруссия 21 декабря. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что совместное производство препарата на территории Белоруссии будет запущено в феврале-марте текущего года.

Ранее по теме: Посол назвал срок запуска производства российской вакцины от коронавируса в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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