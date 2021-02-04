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Эксперт ВОЗ оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Ведомости

Эксперты не выявили предпосылок, прямых или косвенных фактов, свидетельствующих, что новый коронавирус появился в результате утечки из лаборатории Уханя, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена экспертной группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимира Дедкова.

Группа экспертов ВОЗ ранее приехала в Ухань для расследования появления нового коронавируса. В среду эксперты посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4. Ранее появились слухи, что из нее якобы произошла «утечка» коронавируса или что коронавирус был искусственно создан. 

Дедков отметил, что гипотетически все может быть, «но, во-первых, нет никаких предпосылок, а во-первых, фактов, говорящих о том, что это (новый коронавирус. — Ведомости) оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых». По его словам, группа ВОЗ посмотрела лабораторию и пообщалась с ее работниками, которые занимаются изучением многообразия вирусов, в том числе коронавирусов, и имеют много интересных результатов.

14 января экспертная группа ВОЗ прибыла в Китай для расследования появления нового коронавируса. Расследование проводят эксперты ВОЗ из разных стран совместно с китайскими учеными.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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