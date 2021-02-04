Эксперт ВОЗ оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Дедков отметил, что гипотетически все может быть, «но, во-первых, нет никаких предпосылок, а во-первых, фактов, говорящих о том, что это (новый коронавирус. — Ведомости) оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых». По его словам, группа ВОЗ посмотрела лабораторию и пообщалась с ее работниками, которые занимаются изучением многообразия вирусов, в том числе коронавирусов, и имеют много интересных результатов.