Эксперт ВОЗ оценил возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
Эксперты не выявили предпосылок, прямых или косвенных фактов, свидетельствующих, что новый коронавирус появился в результате утечки из лаборатории Уханя, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена экспертной группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимира Дедкова.
Группа экспертов ВОЗ ранее приехала в Ухань для расследования появления нового коронавируса. В среду эксперты посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4. Ранее появились слухи, что из нее якобы произошла «утечка» коронавируса или что коронавирус был искусственно создан.
Дедков отметил, что гипотетически все может быть, «но, во-первых, нет никаких предпосылок, а во-первых, фактов, говорящих о том, что это (новый коронавирус. — Ведомости) оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых». По его словам, группа ВОЗ посмотрела лабораторию и пообщалась с ее работниками, которые занимаются изучением многообразия вирусов, в том числе коронавирусов, и имеют много интересных результатов.
14 января экспертная группа ВОЗ прибыла в Китай для расследования появления нового коронавируса. Расследование проводят эксперты ВОЗ из разных стран совместно с китайскими учеными.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.