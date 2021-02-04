S7 запустит чартеры в Грецию
S7 Airlines открыла продажу билетов на чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция), сообщила пресс-служба авиакомпании.
Рейсы будут выполняться по средам с 24 марта. Перелет будет доступен гражданам Греции, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. Авиабилеты на рейсы в Москву могут приобрести граждане России и иностранцы с правом на въезд в РФ.
До посадки на рейс иностранные граждане должны будут предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.
S7 также выполняет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию, Италию, Германию, Австрию и Болгарию.
28 января оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. С 27 марта 2020 г. Россия закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре.