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S7 запустит чартеры в Грецию

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S7 Airlines открыла продажу билетов на чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция), сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться по средам с 24 марта. Перелет будет доступен гражданам Греции, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. Авиабилеты на рейсы в Москву могут приобрести граждане России и иностранцы с правом на въезд в РФ. 

До посадки на рейс иностранные граждане должны будут предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

S7 также выполняет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию, Италию, Германию, Австрию и Болгарию.

28 января оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. С 27 марта 2020 г. Россия закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. 

Ранее по теме: Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных