S7 запустит чартеры в Грецию

Рейсы будут выполняться по средам с 24 марта. Перелет будет доступен гражданам Греции, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. Авиабилеты на рейсы в Москву могут приобрести граждане России и иностранцы с правом на въезд в РФ.