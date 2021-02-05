Эксперты из США назвали преимущество «Спутника V» против американских вакцин

«В третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%», — отметил, в свою очередь, инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу, комментируя недавнюю публикацию о «Спутнике V» в научном журнале The Lancet. Он добавил, что показатель немного меньше, чем у американских вакцин (95%), но подтвердил тот факт, что российское лекарство проще хранить, так как это ДНК-вакцина, а не РНК. С ним согласился инфекционист из университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур.