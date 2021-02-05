Мишустин уволил замглавы Минфина Дроздова из-за сокращения должности

В ноябре прошлого года Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Также планировалось сократить 36 заместителей руководителей ведомств. Реформу планируется закончить к 1 апреля.