Мишустин уволил замглавы Минфина Дроздова из-за сокращения должности
Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра финансов Антона Дроздова в связи с сокращением этой должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Дроздов занял должность замглавы Минфина после отставки правительства в январе 2020 года. До этого Дроздов с 2008 года возглавлял Пенсионный фонд России.
В ноябре прошлого года Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Также планировалось сократить 36 заместителей руководителей ведомств. Реформу планируется закончить к 1 апреля.