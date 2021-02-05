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В России завершили доклинические испытания лекарства от COVID-19 на основе антител

Ведомости

Российские ученые завершили доклинические испытания препаратов от коронавирусной инфекции на основе антител, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

«Они уже завершены на этапе доклинических испытаний, и сейчас готовится серия экспериментов — ограниченных клинических испытаний», — цитирует ТАСС вице-президента.

Он отметил, что первый такой препарат был сделан в США, и его использовали при лечении бывшего президента страны Дональда Трампа. «Подобные работы проводятся у нас на нескольких площадках, наиболее продвинутым является опыт Института биоорганической химии им. Овчинникова и Шемякина РАН», — сказал Чехонин.

По его словам, препарат достаточно активный: в серии доклинических исследований позволяет полностью блокировать вирус. Эффективность такого препарата может быть очень высока особенно на ранних стадиях развития заболевания, отметил академик.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанный российскими учеными на основе коктейля из антител препарат для лечения коронавируса, получивший название «антидота» от инфекции, не будет продаваться в аптеках.

Первым препаратом против коронавируса в России, одобренным Минздравом 30 мая 2020 года, стал «Авифавир». Он стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. 17 сентября Минздрав выдал разрешение на амбулаторное использование фавипиравира. 

Ранее по теме: Гинцбург исключил продажу «антидота» от коронавируса в аптеках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных