В России завершили доклинические испытания лекарства от COVID-19 на основе антител

Он отметил, что первый такой препарат был сделан в США, и его использовали при лечении бывшего президента страны Дональда Трампа. «Подобные работы проводятся у нас на нескольких площадках, наиболее продвинутым является опыт Института биоорганической химии им. Овчинникова и Шемякина РАН», — сказал Чехонин.