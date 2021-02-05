В России завершили доклинические испытания лекарства от COVID-19 на основе антител
Российские ученые завершили доклинические испытания препаратов от коронавирусной инфекции на основе антител, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.
«Они уже завершены на этапе доклинических испытаний, и сейчас готовится серия экспериментов — ограниченных клинических испытаний», — цитирует ТАСС вице-президента.
Он отметил, что первый такой препарат был сделан в США, и его использовали при лечении бывшего президента страны Дональда Трампа. «Подобные работы проводятся у нас на нескольких площадках, наиболее продвинутым является опыт Института биоорганической химии им. Овчинникова и Шемякина РАН», — сказал Чехонин.
По его словам, препарат достаточно активный: в серии доклинических исследований позволяет полностью блокировать вирус. Эффективность такого препарата может быть очень высока особенно на ранних стадиях развития заболевания, отметил академик.
Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанный российскими учеными на основе коктейля из антител препарат для лечения коронавируса, получивший название «антидота» от инфекции, не будет продаваться в аптеках.
Первым препаратом против коронавируса в России, одобренным Минздравом 30 мая 2020 года, стал «Авифавир». Он стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. 17 сентября Минздрав выдал разрешение на амбулаторное использование фавипиравира.