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Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса

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Препараты фавипиравир, ремседивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа можно использовать при лечении коронавируса, говорится в новой версии временных рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Из списка убрали азитромицин, который было рекомендовано применять в сочетании с гидроксихлорохином.

В документе говорится, что результаты применения некоторых препаратов из списка не позволяют говорить об их эффективности или неэффективности в лечении коронавируса. Лекарства можно применять по решению врачебной комиссии, «в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», отметили в Минздраве.

В рекомендациях говорится, что в небольших клинических исследованиях было доказано, что комбинация азитромицина и гидроксихлорохина усиливает противовирусный эффект последнего. Согласно документу, азитромицин — антибиотик. Препарат часто вызывает нарушения зрения, слуха, диарею, боли в животе, артралгии, лимфопению, сыпь. Азитромицин противопоказан при тяжелой печеночной и почечной недостаточности и при беременности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных