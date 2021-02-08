Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса
Препараты фавипиравир, ремседивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа можно использовать при лечении коронавируса, говорится в новой версии временных рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Из списка убрали азитромицин, который было рекомендовано применять в сочетании с гидроксихлорохином.
В документе говорится, что результаты применения некоторых препаратов из списка не позволяют говорить об их эффективности или неэффективности в лечении коронавируса. Лекарства можно применять по решению врачебной комиссии, «в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», отметили в Минздраве.
В рекомендациях говорится, что в небольших клинических исследованиях было доказано, что комбинация азитромицина и гидроксихлорохина усиливает противовирусный эффект последнего. Согласно документу, азитромицин — антибиотик. Препарат часто вызывает нарушения зрения, слуха, диарею, боли в животе, артралгии, лимфопению, сыпь. Азитромицин противопоказан при тяжелой печеночной и почечной недостаточности и при беременности.