Минздрав сократил список лекарств для лечения коронавируса

В документе говорится, что результаты применения некоторых препаратов из списка не позволяют говорить об их эффективности или неэффективности в лечении коронавируса. Лекарства можно применять по решению врачебной комиссии, «в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», отметили в Минздраве.