Суд в Москве арестовал шестерых подозреваемых в убийстве хореографа
Черемушкинский суд Москвы арестовал до 23 марта шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зою Кравцову.
«Постановлениями Черёмушкинского районного суда Москвы в отношении подозреваемых Тагирова Хасана Абумуслимовича, Айвазяна Артака Сережаевича, Сосновской Елены Ивановны, Тагирова Руслана Абумуслимовича, Таранова Константина Михайловича, Головина Алексея Вячеславовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта», — сказала пресс-секретарь.
Ранее СКР по Москве сообщал, что 23 декабря 2020 г. вблизи жилого дома по улице Профсоюзной в городе Москве, мужчина произвел в молодую женщину не менее двух выстрелов. Потерпевшая была доставлена в больницу, позднее скончалась. Как пояснил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, убитая — хореограф Наталья Пронина.