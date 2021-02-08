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Суд в Москве арестовал шестерых подозреваемых в убийстве хореографа

Ведомости

Черемушкинский суд Москвы арестовал до 23 марта шестерых подозреваемых по делу об убийстве девушки на Профсоюзной улице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зою Кравцову.

«Постановлениями Черёмушкинского районного суда Москвы в отношении подозреваемых Тагирова Хасана Абумуслимовича, Айвазяна Артака Сережаевича, Сосновской Елены Ивановны, Тагирова Руслана Абумуслимовича, Таранова Константина Михайловича, Головина Алексея Вячеславовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта», — сказала пресс-секретарь.

Ранее СКР по Москве сообщал, что 23 декабря 2020 г. вблизи жилого дома по улице Профсоюзной в городе Москве, мужчина произвел в молодую женщину не менее двух выстрелов. Потерпевшая была доставлена в больницу, позднее скончалась. Как пояснил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, убитая — хореограф Наталья Пронина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных