Суд в Москве арестовал шестерых подозреваемых в убийстве хореографа

Ранее СКР по Москве сообщал, что 23 декабря 2020 г. вблизи жилого дома по улице Профсоюзной в городе Москве, мужчина произвел в молодую женщину не менее двух выстрелов. Потерпевшая была доставлена в больницу, позднее скончалась. Как пояснил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, убитая — хореограф Наталья Пронина.