Умер фотожурналист Николай Рахманов

Рахманов пришел работать в фотохронику ТАСС в 1953 г. и проработал в агентстве до 1960 г. Он также работал фотокорреспондентом в газете «Неделя», в журналах «РТ-программы» и «Журналист», продолжая сотрудничать с ТАСС. Он был награжден знаком «За честь, достоинство и профессионализм», премиями «Золотое перо» и «Хрустальный глаз».