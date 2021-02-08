Умер фотожурналист Николай Рахманов
Фотожурналист Николай Рахманов скончался на 89 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент корпоративных коммуникаций.
«Классик советской фотографии Николай Рахманов скончался 8 февраля на 89-м году жизни. В нашем агентстве началась его профессиональная карьера, и сотрудничество с ТАСС он продолжал на протяжении многих лет», — сообщили в департаменте.
Рахманов пришел работать в фотохронику ТАСС в 1953 г. и проработал в агентстве до 1960 г. Он также работал фотокорреспондентом в газете «Неделя», в журналах «РТ-программы» и «Журналист», продолжая сотрудничать с ТАСС. Он был награжден знаком «За честь, достоинство и профессионализм», премиями «Золотое перо» и «Хрустальный глаз».