Счетная палата назвала регионы с самыми грязными водоемами
Счетная палата провела анализ мер, принимаемых в регионах России для реабилитации водоемов, и назвала те субъекты, где вода наиболее загрязнена. В Свердловской области последние десять лет зарегистрировано самое большое число случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водоемов, говорится в отчете Счетной палаты.
«На протяжении 2012–2020 г. в десятку регионов с наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, не соответствующих санитарно- эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва», — говорится в документе. В перечисленных регионах не проводилась экологическая реабилитация водоемов, говорится в отчете. По данным ведомства, в разные годы в этот рейтинг также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.
По мнению аудиторов, меры властей по сохранению и восстановлению водоемов недостаточны. В 2012 г. 21,9% проб воды из водоемов I категории не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. В 2020 г. показатель вырос до 30,1%. В Счетной палате добавили, что после экологической реабилитации водоемов качество воды ухудшилось в Брянской, Владимирской, Тамбовской, Томской областях и в Удмуртии.
В 2012-2019 г. было возмещено только 23% вреда, причиненного водоемам, на сумму 5,2 млрд руб. Аудиторы отметили, что это связано с длительными разбирательствами в суде и банкротствами организаций.
В Счетной палате рассказали, что в последние годы увеличивается объем сброса некоторых загрязняющих веществ в водоемы. Самые большие объемы сброса зарегистрированы в крупных городах: Санкт-Петербурге — 951,2 млн куб. м, Москве — 854,6 млн куб. м, Магнитогорске — 333,6 млн куб. м, Владивостоке — 218,2 млн куб. м, Самаре — 197,8 млн куб. м, Братске — 185,2 млн куб. м, Казани — 173,6 млн куб. м, Челябинске — 149,0 млн куб. м.