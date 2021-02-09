Счетная палата назвала регионы с самыми грязными водоемами

По мнению аудиторов, меры властей по сохранению и восстановлению водоемов недостаточны. В 2012 г. 21,9% проб воды из водоемов I категории не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. В 2020 г. показатель вырос до 30,1%. В Счетной палате добавили, что после экологической реабилитации водоемов качество воды ухудшилось в Брянской, Владимирской, Тамбовской, Томской областях и в Удмуртии.