Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Счетная палата назвала регионы с самыми грязными водоемами

Ведомости

Счетная палата провела анализ мер, принимаемых в регионах России для реабилитации водоемов, и назвала те субъекты, где вода наиболее загрязнена. В Свердловской области последние десять лет зарегистрировано самое большое число случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водоемов, говорится в отчете Счетной палаты.

«На протяжении 2012–2020 г. в десятку регионов с наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, не соответствующих санитарно- эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва», — говорится в документе. В перечисленных регионах не проводилась экологическая реабилитация водоемов, говорится в отчете. По данным ведомства, в разные годы в этот рейтинг также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области. 

По мнению аудиторов, меры властей по сохранению и восстановлению водоемов недостаточны. В 2012 г. 21,9% проб воды из водоемов I категории не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. В 2020 г. показатель вырос до 30,1%. В Счетной палате добавили, что после экологической реабилитации водоемов качество воды ухудшилось в Брянской, Владимирской, Тамбовской, Томской областях и в Удмуртии. 

В 2012-2019 г. было возмещено только 23% вреда, причиненного водоемам, на сумму 5,2 млрд руб. Аудиторы отметили, что это связано с длительными разбирательствами в суде и банкротствами организаций. 

В Счетной палате рассказали, что в последние годы увеличивается объем сброса некоторых загрязняющих веществ в водоемы. Самые большие объемы сброса зарегистрированы в крупных городах: Санкт-Петербурге — 951,2 млн куб. м, Москве — 854,6 млн куб. м, Магнитогорске — 333,6 млн куб. м, Владивостоке — 218,2 млн куб. м, Самаре — 197,8 млн куб. м, Братске — 185,2 млн куб. м, Казани — 173,6 млн куб. м, Челябинске — 149,0 млн куб. м. 

Ранее по теме: Половина россиян считает, что экологическая ситуация в России за последние годы ухудшилась

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных