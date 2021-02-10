СК завел дело из-за организации незаконной работы «Свидетелей Иеговы» в Москве

Основанием для возбуждения дела послужили материалы об организации работы центра на севере Москвы. По версии следствия, она была организована в период с сентября 2017 г. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по ул. Дыбенко. Там последователи изучали религиозную литературу и материалы, пропагандирующие учение «Свидетелей Иеговы». Сборы участников организации также проходили по видеосвязи.