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СК завел дело из-за организации незаконной работы «Свидетелей Иеговы» в Москве

Ведомости

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело за организацию деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы об организации работы центра на севере Москвы. По версии следствия, она была организована в период с сентября 2017 г. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по ул. Дыбенко. Там последователи изучали религиозную литературу и материалы, пропагандирующие учение «Свидетелей Иеговы». Сборы участников организации также проходили по видеосвязи.

Сейчас в Москве и Подмосковье проводятся обыски по 16 адресам проживания участников организации, задержаны как участники, так и организаторы движения.

Ранее СК сообщал о задержании в Москве руководителей центра «Свидетелей Иеговы». В апреле 2017 г. Верховный суд признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы». Под запрет попало около 400 местных общин. 

Ранее по теме: СК задержал руководителей центра «Свидетелей Иеговы» в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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