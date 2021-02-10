СК завел дело из-за организации незаконной работы «Свидетелей Иеговы» в Москве
Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело за организацию деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении.
Основанием для возбуждения дела послужили материалы об организации работы центра на севере Москвы. По версии следствия, она была организована в период с сентября 2017 г. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по ул. Дыбенко. Там последователи изучали религиозную литературу и материалы, пропагандирующие учение «Свидетелей Иеговы». Сборы участников организации также проходили по видеосвязи.
Сейчас в Москве и Подмосковье проводятся обыски по 16 адресам проживания участников организации, задержаны как участники, так и организаторы движения.
Ранее СК сообщал о задержании в Москве руководителей центра «Свидетелей Иеговы». В апреле 2017 г. Верховный суд признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы». Под запрет попало около 400 местных общин.