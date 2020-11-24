СК задержал руководителей центра «Свидетелей Иеговы» в Москве
Следственный комитет совместно с ФСБ и МВД и при поддержке Росгвардии задержал в Москве руководителей центра «Свидетелей Иеговы» в России (запрещенная в России экстремистская организация), сообщили в ведомстве.
«В настоящее время установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — говорится в сообщении. Также в 20 регионах России, включая Москву, проводятся обыски.
Задержания проведены в рамках уголовного дела по ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По версии следствия, с июля 2019 г. группа лиц, несмотря на решение Верховного суда о признании «Свидетелей Иеговы» запрещенной экстремистской организацией, организовала работу ее подразделения на северо-востоке Москвы.
«Участники подразделения склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещённом религиозном движении», — говорится в сообщении.
В апреле 2017 г. Верховный суд признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы». Под запрет попало около 400 местных общин.