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СК задержал руководителей центра «Свидетелей Иеговы» в Москве

Ведомости

Следственный комитет совместно с ФСБ и МВД и при поддержке Росгвардии задержал в Москве руководителей центра «Свидетелей Иеговы» в России (запрещенная в России экстремистская организация), сообщили в ведомстве.

«В настоящее время установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — говорится в сообщении. Также в 20 регионах России, включая Москву, проводятся обыски.

Задержания проведены в рамках уголовного дела по ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По версии следствия, с июля 2019 г. группа лиц, несмотря на решение Верховного суда о признании «Свидетелей Иеговы» запрещенной экстремистской организацией, организовала работу ее подразделения на северо-востоке Москвы.

«Участники подразделения склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещённом религиозном движении», — говорится в сообщении.

В апреле 2017 г. Верховный суд признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы». Под запрет попало около 400 местных общин. 

Ранее по теме: Верховный суд запретил «Свидетелей Иеговы»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных